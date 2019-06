Maturità, Basilicata: la seconda regione con più ammessi in Italia

In Italia i candidati iscritti alla Maturità sono, tra interni e esterni, 520.263, con un tasso di ammissione pari al 96,3%, lo 0,2 per cento in più rispetto allo scorso anno. Buone notizie per la Basilicata, seconda regione, dopo il Molise, con il massimo numero di ammessi, con il 97,8% degli studenti iscritti al quinto superiore, che il 19 e il 20 giugno svolgeranno la prima e la seconda prova scritta. Quanto all’esame orale, abolita la terza prova, sarà anticipato rispetto agli scorsi anni. Diverse le novità in seguito al decreto legislativo 62 del 2017. Laprima prova sarà composta da 7 tracce: due analisi del testo e 5 argomentative, con l’eliminazione del famigerato “saggio breve”. La seconda prova, invece, sarà multidisciplinare: i quesiti verteranno sulle materie caratterizzanti di ciascun indirizzo. Per quanto riguarda gli orali, non ci si presenterà più davanti alla Commissione con una tesina. Il colloquio prenderà avvio dall’estrazione di un materiale – un documento, un’immagine, un testo o altro – contenuto nelle buste predisposte dalla commissione durante la riunione preliminare, e proseguirà con l’illustrazione da parte dei candidati delle attività condotte durante il percorso di studi, integrate a nozioni di educazione civica. Non mancherà la conversazione sugli elaborati scritti delle prime prove. Come sottolinea il Miur, nei giorni delle prove scritte, niente cellulari o qualunque strumento in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l’esclusione dall’Esame. “La Maturità – dichiara il Ministro dell’Istruzione Bussetti – è uno dei primi traguardi importanti della vita. Ai ragazzi dico di non avere paura. Di mantenere lucidità. Di impegnarsi e dare il massimo. Ma soprattutto di godersi il momento. Preparatevi con serenità: l’Esame di Stato è un’occasione per esprimere se stessi e quanto si è appreso nel corso di studi”. (Fonte: TRMTV.IT)