Muro Lucano, in arrivo i giornalisti di Repubblica, Sole 24 Ore e Dove grazie all’iniziativa di “InfoMur”

“La vita è un viaggio, e chi viaggia vive due volte”. Il 22 e 23 giugno Muro Lucano ospiterà i giornalisti di Repubblica, Sole 24 Ore e Dove (mensile turistico del Corriere della Sera). Sarà la prima tappa di un lungo percorso alla scoperta delle bellezze della cittadina murese. L’iniziativa è stata promossa da “InfoMur”, nato lo scorso 10 giugno. Uno sportello del turismo che si occupa dell’organizzazione dell’organizzazione delle visite guidate nella città di San Gerardo Maiella. Infomur ha come obiettivo quello di valorizzare il patrimonio storico-culturale, religioso e naturalistico della città di San Gerardo Maiella, protettore delle mamme gestanti e dei bambini e Santo Patrono di Muro Lucano e della Basilicata. Ha sede nella centralissima Piazza Don Minzoni. L’iniziativa nasce su desiderio dell’Associazione murese di volontariato San Gerardo Maiella per rispondere all’esigenza di avere un punto di accoglienza, ascolto e guida di quanti giungono a Muro Lucano. Sono sempre più numerosi infatti i gruppi che arrivano in città, anche grazie al lavoro congiunto delle istituzioni locali, della Chiesa, delle associazioni e dei volontari che lavorano per il bene della comunità. I turisti e pellegrini che arriveranno a Muro Lucano avranno quindi un valido punto di riferimento per godere di un’esperienza completa, una vera e propria scoperta dei tesori della città. È infatti una destinazione che si presta a diverse forme di turismo: quello religioso, con i luoghi di San Gerardo Maiella tutti da vivere, a partire dalla casa natia situata nell’antico e suggestivo Borgo Pianello, per poi proseguire alla volta del Battistero e della Bottega Pannuto. Senza dimenticare la Cattedrale e gli Ipogei, un patrimonio venuto alla luce a seguito dei lavori di ristrutturazione del sacro luogo ubicato dietro l’imponente Castello Angioino. Ai piedi della cattedrale, il Museo Archeologico Nazionale, un vero e proprio scrigno che affaccia sulle ripe del Pianello. Per gli amanti della natura, il Sentiero dei Mulini è un’esperienza sensoriale unica in un luogo incontaminato, dove è possibile ammirare la bellezza della biodiversità in tutte le sue forme. Un sito che è stato candidato anche a luogo del cuore FAI e che è sempre più meta di curiosi e visitatori. Altra tappa imperdibile del percorso naturalistico è la Diga di San Pietro – fortemente voluta da Francesco Saverio Nitti. A breve invece, la possibilità di ammirare l’Istituendo Museo d’Arte Sacra. Chi vorrà trascorrere uno o più giorni a Muro Lucano, potrà prenotare la propria visita direttamente online sul sito www.infomur.it. Sul portale sono indicati tutti i luoghi che è possibile visitare ma anche i ristoranti e gli hotel consigliati per il soggiorno. Chi invece arriverà in città dopo una scelta last minute, potrà recarsi direttamente allo sportello ubicato in Piazza Don Minzoni,8. La sede è aperta dal lunedì al venerdi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 mentre il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. “È un momento molto importante per la comunità che per la prima volta avrà un suo sportello per il turismo – commenta Gennaro Napodano, Presidente del Direttivo dell’Associazione Murese di Volontariato San Gerardo Maiella ed Infomur. “Inizia un percorso di valorizzazione dello straordinario patrimonio della città, il grande apprezzamento di chi arriva qui ci dà grande entusiasmo. Siamo certi che con la cooperazione tra tutte le associazioni e i cittadini – conclude Napodano -daremo speranza e nuova linfa a questo territorio”.

(Foto di Luciano Remollino)