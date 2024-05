La Storia, l’impegno delle donne lucane e Sinisgalli tra gli eventi promossi al Salone del Libro dall’Upi Basilicata e dalle Province di Potenza e Matera

Venerdi 10 maggio lo stand del Consiglio regionale della Basilicata presente al Salone del Libro di Torino ospiterà le iniziative promosse dall’Upi Basilicata e dalle Province di Potenza e Matera. Un ricco calendario con una molteplicità di tematiche affrontate, nell’ambito del programma ‘Basilicata terra dell’immaginario che rappresenta, nel complesso, la partecipazione lucana alla XXXVI edizione del Salone dal 9 al 13 maggio.

La giornata avrà inizio alle 11.30 con il dibattito dal titolo ‘’Made in Basilicata. Donne lucane, tra letteratura, impegno sociale e talento’’. Intervengono Simona Bonito consigliera di parità della Provincia di Potenza, Carmen Paradiso giornalista e imprenditrice Sizaa Editrice e Chiara Vigna consulente aziendale e autrice del libro ‘’Frasi sul pavimento’’. Alle ore 12.00 approfondimento tematico in collaborazione con il Consiglio regionale della Basilicata Spazio Giovani per l’incontro con le consulte studentesche della Basilicata e il tema ‘’Steam e giovani talenti lucani’’. Interviene Ludovica Sangiacomo, laureanda in Ingegneria gestionale al Politecnico di Torino.

Alle 12:30, per il ciclo ‘’Incontro con l’autore’’, si svolgerà la presentazione del libro‘’ Si sente il rumore del mare’’, Capponi editore. Dialogano con l’autore Italo Cantore Simona Bonito, Consigliera di parità della Provincia di Potenza e Carmen Paradiso giornalista. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, in collaborazione con la Fondazione ‘’Leonardo Sinisgalli’’, si svolgerà l’incontro: ‘’Leonardo e Vincenzo: i fratelli Sinisgalli e gli altri poeti lucani’’. Intervengono Domenico Sammartino Presidente Fondazione Leonardo Sinisgalli e scrittore, Biagio Russo componente CTS Fondazione Leonardo Sinisgalli, Antonio Sanchirico della Fondazione Leonardo Sinisgalli e Prefatore di “Il giro di Antonietta” di Vincenzo Sinisgalli, Caterina Arcangelo Direttore Editoriale FuoriAsse Officina della cultura.

Alle 16.45 spazio alle performace artistica con Franco Pantalena e “Il matrimonio in Basilicata: un rito tra natura, comunità territorio”. Alle 17:15 sarà presentato il libro ‘’Il 36esimo confinato’’. Assieme all’autore, Emilio salierno, interverrà il Presidente di Upi Basilicata Piero Marrese. Tutti gli eventi saranno coordinati da Luigi Scaglione dell’Ufficio Stampa della Provincia di Potenza.

Appuntamento, dunque, allo stand P22-Q17 Padiglione 3 del Salone del Libro di Torino.