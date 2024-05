In Basilicata terminata la settimana delle “Olimpiadi del Battaglini”

E’ appena terminata la settimana delle Olimpiadi del Battaglini, una settimana di Sport e Salute che ha voluto lanciare un importante messaggio di prevenzione e contrasto alle dipendenze e d’ incentivo verso stili di vita sani, dove la pratica dello sport è elemento fondante di quel benessere psicofisico a cui occorre educare i più giovani affinché sappiano avere sempre un pilastro certo su cui fondare la propria vita. Le Olimpiadi sono state aperte nella giornata di lunedì 29 aprile con un incontro di peer education realizzato nell’ambito del progetto “Itineraria Basilicata” promosso dalla Cooperativa Sociale ISKRA e approvato dalla Regione Basilicata- Dipartimento Politiche per la salute e della Persona, e rientrante nel Piano Triennale Offerta Formativa dell’Istituto, dal titolo “La vittoria? Dipende da te”. L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione ed approfondimento sulle dipendenze da sostanze, che gli alunni delle classi quinte dell’indirizzo biotecnologie ambientali (BTA) hanno voluto consegnare ai colleghi e alle colleghe dell’istituto

Dopo il saluto della Dirigente Scolastica Maria Luisa Longo, l’evento ha visto la partecipazione dell’amministrazione Comunale nella persona della vicesindaca Dott.ssa Michela Pizzolorusso, della Provincia di Potenza rappresentata dal Consigliere Michele Giordano, del Serd di Potenza nella persona della Dott.ssa Francesca Malerba e del Presidente della Cooperativa Sociale Iskra Dott. Umberto Sessa.

Un importante messaggio di consapevolezza di ciò che sono le dipendenze da sostanze e dei danni che le stesse provocano, sia a livello biologico che socio-psicologico, si è alternato a intervalli musicali, dove l’idolo Vasco Rossi viene interpretato nella sua dimensione di ritrovo della vita fuori dalla droga. L’ Alba Chiara degli Studenti del Battaglini è la luce di una dimensione sana del divertimento, che si esprime in forme di street artist con la realizzazione del murales “Dipende da Te” e accende la fioccola dei giochi Olimpici d’Istituto nella giornata di martedì 30 aprile. Il momento celebrativo si è realizzato alla presenza della Sindaca Dott.ssa Marianna Iovanni e dei Dirigenti Scolatici dell’IISS Battaglini, Dott.ssa Maria Luisa Longo, e dell’IISS Quinto Orazio Flacco, Dott.ssa Mimma Carlomagno. Il messaggio più importante della manifestazione è proprio nel senso di rilancio della comunità educante. E-ducere è oggi l’imperativo non solo di ogni Scuola, ma di ogni Comunità educante, che voglia stare al passo di un cambiamento di portata epocale, che sappia far emergere i talenti insiti in tutti gli alunni e punti a rafforzare e valorizzare le life skills della persona. Oltre 200 studenti si sono espressi in dieci discipline sportive che hanno visto la vittoria dello sport come valore di aggregazione sociale e l’affermazione del concetto “mens sana in corpo resano” quale caposaldo di vita.