Al PalaPergola si chiude il Campionato Regionale di Danza Sportiva targato MSP Italia. Appuntamento a domani 5 maggio

Al PalaPergola si chiude il Campionato Regionale di Danza Sportiva targato MSP Italia

Ospiti d’eccezione due coppie di ballerini internazionali di tango argentino e danze caraibiche

Si chiuderà domenica 5 maggio, il Campionato Regionale di Danza Sportiva targato MSP Italia (Movimento Sportivo Popolare Italia), un’associazione senza fine di lucro, riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva e dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali.

Per la festa finale, si esibiranno sul parquet del PalaPergola di Contrada Rossellino a Potenza, anche due coppie di ballerini internazionali: per il tango argentino, i ballerini, maestri e coreografi Mariana Avila e Alexandre Bellarosa, per le danze caraibiche, gli attuali Campioni Mondiali Rising Star Salsa Showcase, Eliana Maradei e Vincenzo Bianco.

Il Campionato è organizzato dal Comitato Regionale Basilicata presieduto da Giovanni Albini , con il patrocinio del CONI Basilicata , e vedrà la presenza del presidente Leopoldo Desiderio oltre che dell’Assessore allo Sport del Comune di Potenza, Gianmarco Blasi .

La giornata avrà inizio alle ore 10, e le due coppie di ballerini internazionali si alterneranno in pista con tantissimi atleti di ogni età delle ASD lucane: Cultura Y Sabor, Disco Dance, Evolution Dance, Free Dance Sport, Glamm Del Caribe, Hollywood Dance, La Perla Del Liscio, Rosario Dance, Swing Club, Teka Dance, Tone Up Zone.

Il MSP Italia è presente su tutto il territorio nazionale con propri Comitati Regionali e Provinciali e si propone l’organizzazione di ogni attività sportiva, a carattere promozionale, per tutte le componenti sociali, attraverso l’organizzazione di manifestazioni sportive, di meeting e convegni, di corsi di qualificazione per dirigenti e tecnici, rivolti anche al settore educativo, ricreativo e del tempo libero.