Potentino, centenari da record. A Tramutola compie 100 anni nonna Maria, la sorella 103 a ottobre e a luglio 106 per nonna Matilde

Un record quello che arriva da Tramutola. Tra le pochissime comunità che possono vantarsi di avere ultracentenarie in vita. Solo qualche giorno fa ha compiuto 100 anni nonna Maria Ferramosca. E, a ottobre, la sorella della centenaria, Antonietta Ferramosca, di anni ne compirà 103. Mentre nonna Matilde Ferretti, sempre a Tramutola, il prossimo luglio di anni ne compirà addirittura 106. Quello valdagrino è davvero il paese della longevità, dove si vive bene a a lungo. Nonna Maria, nonna Antonietta e nonna Matilde ne sono la conferma.

In particolare, la signora Maria, l’ultima in ordine di tempo a spegnere le 100 candeline, è la terza di tre sorelle. L’altra compirà – come detto – 103 anni, mentre un’altra, la prima delle tre, è venuta a mancare quando aveva 102 anni.

Claudio Buono