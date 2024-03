Costituito il “Comitato Cittadino Lagopesole” per chiedere la riapertura del Castello

È stato costituito il “Comitato Cittadino Lagopesole” per chiedere la riapertura del maniero federiciano. A seguito di una partecipata assemblea cittadina convocata presso la Sala Pasolini si è deciso di creare un comitato per far fronte all’ormai insostenibile chiusura del Castello di Lagopesole a seguito dei lavori di restauro ad opera del Segretariato Regionale MIC. Una chiusura che dura ormai da 4 anni e che ha causato gravi conseguenze sull’economia del territorio e sull’immagine turistica e culturale della località.

Il comitato è formato dai titolari delle attività commerciali, dai rappresentanti e dai soci delle associazioni culturali e da semplici cittadini che reclamano che il castello possa essere restituito non solo alla comunità locale ma alla collettività globale nel più breve tempo possibile.

Lo scopo del comitato, quindi, è quello di sollecitare la totale riapertura del Castello di Lagopesole.

Il Comitato cittadino