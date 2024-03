Prime Minister Basilicata: doppio appuntamento a Matera e Satriano di Lucania con Rossella Muroni il 16 e 17 marzo

Si terrà sabato 16 marzo, alle 18.00, al Presidio materano per la Biblioteca Tommaso Stigliani, nella città dei Sassi, l’appuntamento con Rossella Muroni per la presentazione del libro Nessi e Connessi scritto insieme ad Annalisa Corrado (Il Saggiatore). Organizzato da Prime Minister Basilicata, la scuola di politica per giovani donne, l’incontro è aperto al pubblico. Le allieve della seconda e terza edizione, dialogheranno con l’autrice, Rossella Muroni, attivista politica e presidente nazionale di Nuove Ri-Generazioni, coordinate della mentor, Agnese Dell’Acqua. Il secondo appuntamento con Muroni è in programma a Satriano, domenica 17 marzo, alle 10.30, nella sala consiliare del Comune, per l’ottava lezione di Prime Minister dedicata al tema dell’ecologia, della sostenibilità e dell’economia circolare.

“Siamo orgogliose di poter essere parte attiva di questo percorso – dichiarano le allieve in un nota. Affronteremo tematiche di fondamentale importanza, tra cui l’inquinamento ambientale, la crisi economica e sanitaria, al fine di abbandonare la convinzione di essere individui separati. Il libro e i temi trattati, infatti, ci aiutano molto a capire come l’unico modo per risolvere i problemi sia adottare una visione circolare della vita e dell’ecosistema. Stati, aziende e cittadini devono infatti contribuire al cambiamento, rendendosi innanzitutto coscienti dei legami tra i vari ambiti. Come avviene per esempio con l’economia circolare, che implica innovazione, riprogettazione dei cicli di produzione e consumo, ripensamento degli stili di vita, condivisione, riutilizzo, riparazione e riciclo dei materiali in contrasto con l’idea predatoria del produrre, utilizzare e gettare, propria dell’economia lineare.

“Tutta l’esistenza, dal globale al locale – conclude la nota – è in fondo una relazione costante tra individui ed esperienze: solo partendo dall’analisi dei nessi causali che governano il nostro sistema saremo in grado di interpretare il contemporaneo. E solo a partire da questa consapevolezza lo sviluppo della società potrà essere innovativo, davvero sostenibile, democratico, rispettoso dell’ambiente e dei diritti delle persone”.

Rossella Muroni (Roma, 1974) è sociologa, ecologista ed esperta di sostenibilità ambientale. Già presidente nazionale di Legambiente, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e componente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, è oggi presidente dell’associazione Nuove Ri-Generazioni. Scrive per diverse testate, tra cui Huffington Post e il portale Greenreport.

Prime Minister Basilicata è una delle scuole di Prime Minister, progetto “ideato” da Movimenta e Farm Cultural Park e promosso da Matera Letteratura. Project Partner locali: Casa Netural, Risvolta, L’Albero. Sponsor ufficiale: Egoitaliano. Bronze Sponsor: Materahub, Piazza Europa, DeerSpensa Studio, I Vizi degli Angeli, Betterplace. Inkind Sponsor: Autocity Matera, Hotel del Campo, Dimora del Campo, Fra I Sassi Residence, Libreria Di Giulio, Punto Service.