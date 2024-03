Nuovo Codice dei Contratti, se ne parlerà a Tito il 19 marzo nell’incontro della Centrale Unica di Committenza

Al fine di illustrare le attività svolte e approfondire il nuovo quadro normativo intervenuto a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti (36/2023), a Tito per martedì 19 marzo è stato organizzato un importante incontro della “Centrale Unica di Committenza Tito”. Un incontro informativo destinato agli operatori economici, ai RUP (Responsabile Unico del Procedimento), ai professionisti e agli amministratori pubblici dei Comuni del Potentino. L’iniziativa si terrà a partire dalle ore 9.30 presso la sala convegni “Don Domenico Scavone in via Sant’Anna.

Durante l’incontro verranno presentate le attività della Centrale Unica di Committenza del Comune di Tito, a cui aderiscono i Comuni di Satriano, Sasso, Sant’Angelo e Brienza, e verranno trattati argomenti come la sua costituzione, il modello organizzativo, le attività svolta e futuri scenari alla luce dell’intervenuto nuovo quadro normativo. Verrà inoltra illustrata la formazione e la gestione dell’Elenco Operatori economici della Centrale Unica di Committenza e verranno rese note tutte le novità in tema di Appalti pubblici apportate con l’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti 36/2023.

All’iniziativa prenderanno parte Roberto Zito (Project Manager Publisys S.p.A Software house Gestore della Piattaforma di e-procurement), il Sindaco di Tito Graziano Scavone, Alfonso Metrllo Francesco Andretta (Amministratore Unico Acquedotto Lucano Spa) e Vito Marsico (dirigente Direzione Appalti di Acquedotto Lucano SpA, Angela Laurino (Responsabile Centrale Unica di Committenza) e Roberta Rossi, avvocato ed esperto in Appalti Pubblici Publisys Spa.