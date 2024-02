Risonanza Magnetica a Lauria, incontro tra Cittadinanza Attiva e ASP. Al centro la collaborazione

Nel pomeriggio di ieri una delegazione di Cittadinanza Attiva-Tribunale per i Diritti del Malato di Lauria, composta da Pietro Di Deco, Antonio Cosentino, Giuseppe Della Guardia, ha incontrato a Potenza il Direttore Generale dott. Antonello Maraldo e il Direttore Sanitario dott. Luigi D’Angola dell’ASP di Potenza. Dopo aver ribadito la volontà di voler instaurare rapporti di reciproca e proficua collaborazione al fine di garantire i migliori servizi erogati dal SSN ai cittadini, la delegazione del TDM ha posto, con determinazione, ai vertici dell’ASP il tema della mancata installazione presso l’Ospedale di Lauria di una Risonanza Magnetica a basso campo settoriale (ARTROSCAN).

A tal proposito, considerando che il relativo iter è iniziato nel lontano 2018, è stato chiesto di conoscere lo stato dell’arte di questa importante realizzazione per i cittadini dell’Area Sud della Regione e di predisporre, in tempi brevissimi, tutti gli interventi necessari per avere FINALMENTE questa apparecchiatura funzionante nel PO di Lauria. Ulteriori ritardi mal si concilierebbero con la volontà dichiarata di potenziare i servizi della sanità territoriale. Nel corso dell’incontro, la delegazione TDM ha anche segnalato ai vertici dell’ASP le criticità che si continuano a registrare nelle lunghe liste di attesa, nella indisponibilità di alcune agende di prenotazione (MOC – Mammografie, Radiologia), nonché l’impossibilità di eseguire presso il PO di Lauria il PAP TEST, screening di prevenzione prima regolarmente garantito. Sono stati, inoltre, proposti miglioramenti e modifiche a specifici servizi erogati ai cittadini.

L’incontro si è chiuso con l’impegno a risentirsi a breve per avere, in particolare, gli aggiornamenti richiesti sull’ATROSCAN di Lauria

Di seguito, la nota dell’ASP Basilicata: “Al centro la collaborazione istituzionale”

Oggetto di attenzione, i lavori di ristrutturazione in Radiologia per l’installazione dell’Artroscan Incontro proficuo tra la Direzione Strategica della Asp Basilicata ed i rappresentanti del Tribunale dei Diritti del Malato di Lauria. La delegazione lucana, composta dal vice-presidente dell’organismo Pietro Di Deco e dai rappresentanti di Cittadinanza Attiva Antonio Cosentino e Giuseppe Della Guardia, ha incontrato il Direttore Generale Antonello Maraldo e il Direttore Sanitario Luigi D’Angola ponendo tematiche sia di carattere generale che specifiche. Si è discusso di modalità di erogazione di alcuni servizi in area specialistica, di gestione delle agende e tempi di attesa delle prestazioni specialistiche, di una migliore usufruizione del Fascicolo Sanitario Elettronico. In particolare, con il Direttore Generale, si è focalizzata l’attenzione sulla situazione relativa all’Artoscan che, se pur finanziato, non è stato ancora installato presso il Presidio Ospedaliero di Lauria dove vanno ristrutturati i locali di Radiologia atti ad ospitare la strumentazione. Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Potenza, contestualmente all’incontro, ha sollecitato gli organi tecnici competenti per accelerare le procedure connesse al finanziamento dei lavori di ristrutturazione tanto che il Direttore dell’U.o.c. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio Asp Franca Cicale nei prossimi giorni si occuperà di riallacciare le interlocuzioni con la Regione per meglio definire le procedure di finanziamento ex art. 20 L 67/88. Ad esito della proficua collaborazione e disponibilità tra le parti, nelle prossime settimane il Direttore Generale ha annunciato che si recherà a Lauria per presenziare all’inaugurazione della sede ufficiale del Tribunale dei Diritti del Malato e, quanto all’incontro, ha dichiarato che “è emerso uno spirito di leale collaborazione e volontà di risolvere i problemi attraverso il dialogo ed il confronto per cui, su questo piano, la Direzione sarà sempre un palazzo di vetro in cui verranno sempre esposti e resi noti gli obiettivi e le finalità dell’azione amministrativa per il bene delle comunità locali”.