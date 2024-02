Apre un nuovo McDonald’s in Basilicata. Si cercano 50 persone per lavorare a Policoro

Un nuovo McDonald’s a Policoro può dare lavoro a 50 persone nell’ambito di un percorso più ampio di crescita sul territorio che prevede di fatto l’assunzione di circa 5000 persone. E’ questa la novità principale che si può registrare sotto un profilo anche della crescita e delle occasioni lavorative oltre che dello sviluppo commerciale soprattutto nell’ottica dell’alto numero di presenze del- la stagione estiva che certamente costituiscono una sorta di vero e proprio fiore all’occhiello per la città di Policoro che punta evidentemente non poco sullo sviluppo turistico. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Policoro del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella prima metà di marzo.

Il McDonald’s Job Tour è l’evento itinerante di selezione del personale organizza- to per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano. Entro venerdì 1 marzo, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald’s di Policoro potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio cv. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza.

Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali. Per i candidati sarà l’occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald’s. Una novità che certamente andrà a catalizzare l’attenzione non solo per Policoro ma per l’intera fascia jonica che risulta evidentemente punto di riferimento nevralgico delle presenze turistiche nell’ambito soprattutto dell’estate con le tante presenze e le mete marine con tante bandiere blu co- me fiore all’occhiello.

Fonte: Il Quotidiano del Sud