Compleanno da record nel Potentino. A Ruoti compie 103 anni nonno Vito Gerardi

E’ al momento il più longevo di Ruoti, il signor Vito Gerardi ha raggiunto un traguardo straordinario, ha compiuto ieri, 11 febbraio, 103 anni.

A fargli visita, il Sindaco Franco Gentilesca, che a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, ha voluto porgere i più affettuosi auguri e vive felicitazioni per il ragguardevole traguardo raggiunto. Al caro Vito, custode centenario dell’amore per la vita, è giunto un forte abbraccio da parte di tutta la comunità ruotese.

Nella nostra piccola comunità, un mese fa, l’11 gennaio, anche la signora Rosina Buccino ha spento 101 candeline, una donna dolcissima e forte come una roccia. L’augurio di continuare ad essere una luce di speranza per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni della nostra comunità.