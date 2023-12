“Le collezioni microbiche UB-YBCC: un mondo di microrganismi a servizio del territorio”. L’11 dicembre importante evento scientifico all’UniBas di Potenza

Lunedì 11 dicembre 2023, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, nell’Aula Magna del Campus Macchia Romana, si terrà l’evento “Le collezioni microbiche UB-YBCC: un mondo di microrganismi a servizio del territorio”, in cui si discuterà sull’importanza delle Collezioni microbiche, sulla tutela delle risorse microbiche e sul potenziale industriale dei microrganismi. A seguire, ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “Microrganismi straordinari”, che raccoglie 44 immagini scattate con sofisticate tecniche di microscopia in diverse collezioni di microrganismi, italiane ed europee, che raccontano un viaggio nel mondo dei microrganismi.

I microrganismi, a dispetto delle loro piccolissime dimensioni, sono la forma di vita più antica e diffusa sulla Terra (teoricamente colonizzano qualsiasi habitat), e rivestono un ruolo cruciale nella funzionalità di molti ecosistemi, per esempio influenzando la qualità e la diversità nelle produzioni agro-alimentari e promuovendo la salute dell’uomo. Il mantenimento della biodiversità dei microrganismi, pertanto, è uno strumento utile per la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari. La conservazione e distribuzione dei microrganismi attraverso l’allestimento e il mantenimento di Collezioni di Colture Microbiche a livello nazionale e internazionale, promuove l’utilizzo delle risorse microbiche e delle tecnologie ad esse collegate.

L’impegno trentennale dei ricercatori di Microbiologia Agraria nello studio delle produzioni alimentari ha portato all’allestimento di due Collezioni Microbiche che includono un numero elevato di batteri (Collezione Microbica del Laboratorio di Microbiologia Industriale) e lieviti (Collezione Microbica del Laboratorio di Colture Starter), isolati da diverse fonti, che costituiscono una risorsa fondamentale per la valorizzazione delle produzioni legate al territorio, nonché per ricerche e applicazioni biotecnologiche. Le due Collezione fanno parte della rete MIRRI-IT (Microbial Research Resource Infrastructure Italian Node), un’infrastruttura che riunisce diversi centri di ricerca, con lo scopo di promuovere e supportare la valorizzazione delle risorse microbiche. Nella giornata dell’11 dicembre 2023, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l’Aula Magna Campus di Macchia Romana, Università degli Studi della Basilicata, si svolgerà l’evento “Le collezioni microbiche UB-YBCC: un mondo di microrganismi a servizio del territorio”. Nel corso dell’evento saranno illustrati gli obiettivi del Progetto “SUS-MIRRI.IT – Strengthening the MIRRI Italian Research Infracstructure for Sustenaible Bioscience and Bioeconomy”, di cui UNIBAS è partner, l’importanza delle Collezioni microbiche, il potenziale industriale dei microrganismi, e sarà inaugurata la

mostra fotografica “Microrganismi straordinari”, ospitata presso l’Università degli Studi della Basilicata dall’11 al 21 dicembre.



L’evento e la mostra fotografica sono organizzati nell’ambito Progetto PNRR Infrastrutture “SUS-MIRRI.IT – Strengthening the MIRRI Italian Research Infrastructure for Sustainable Bioscience and Bioeconomy” (https://www.sus-mirri.it/), di cui l’Università degli Studi della Basilicata è partner.