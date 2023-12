“Frasi sul Pavimento”, evento speciale 6 dicembre a Potenza. Il romanzo di Chiara Vigna presso Experience di Rossella Capobianco

Una storia tutta da vivere, fino all’ultima pagina, invito a riflettere sul vissuto di ognuno di noi. Mercoledì 6 dicembre alle ore 18.00, Experience di Rossella Capobianco presso Basile Casa (Via del Gallitello,72, a Potenza) ospita la “Frasi sul Pavimento”: romanzo scritto da Chiara Vigna (2022, edizioni Editricermes). Dialoga con l’autrice il giornalista Nico Basile. Ingresso gratuito. L’evento speciale vede la partecipazione di Libreria Ubik ed anticipa il calendario 2024 nell’ambito del decennale di Experience di Rossella Capobianco: primo studio di consulenza Feng Shui al sud e tra i più importanti d’Italia, divenuto fulcro di laboratori dedicati al tema del benessere, corsi di formazione, momenti rivolti alle discipline olistiche e presentazioni di opere letterarie.

AUTRICE – Chiara Vigna è una imprenditrice lucana, nell’occasione fortemente ispirata dalla stesura di un testo introspettivo e al tempo stesso aperto al mondo grazie a luoghi e personaggi. Realizzato con passione, intende far riflettere il lettore sul senso della vita.

TRAMA – Gustave è un uomo affermato e sempre pronto a nuove esperienze. La carriera professionale lo porta in Giappone, dove troverà un giusto equilibrio, anche sentimentale con Maiko. I suoi piani vengono sconvolti al rientro in Italia, a Milano. La nuova compagna Carla, ed una serie di eventi, portano il protagonista in un saliscendi di emozioni, accompagnato da altre conoscenze e l’arrivo di sorprese sia positive che negative. Messaggio di fondo: non è mai troppo tardi per cambiare direzione e cogliere nuove opportunità.