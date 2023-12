Tito, “vogliamo essere un punto di riferimento aperto a tutti”. Si costituisce un nuovo gruppo politico denominato “Nuovorizzonte Tito”

Si costituisce a Tito un nuovo gruppo politico, un progetto denominato “Nuovorizzonte Tito”. Sono stesso i promotori a spiegare, in una nota inviata a Melandro News, i loro obiettivi e le attività che intendono mettere in campo.

“Nuovorizzonte Tito” – fanno sapere – identifica “il progetto politico che si presenta alla Città per preparare e costruire una nuova visione, interpretare e programmare i bisogni di un futuro complesso e necessario, ricostruire ed aprire alla più ampia ed allargata partecipazione, alle diverse esigenze, per dare spazio e voce alle Persone che esprimeranno la nuova amministrazione come così l’opposizione, garanzia di democratica gestione della cosa pubblica nel confronto attivo, propositivo e costruttivo”.

“Nuovorizzonte Tito” vuole essere, come nel nome, “la ricerca – continuano – e l’impegno di un programma basato sui contenuti piuttosto che nelle promesse, serve più che mai, la consapevolezza di azioni utili e mirate, in particolare alle giovani generazioni che sono il presente ed il futuro. “Insieme a Noi per Tito” è il punto di ispirazione del nuovo progetto politico, voluto per richiamare i Cittadini a ritrovare slancio ed attaccamento, a trovare insieme le motivazioni di essere attivi nelle linee di programmazione e sviluppo del progetto stesso, certi che un progetto politico deve rappresentare ed impegnarsi per il bene della comunità”.

Le parole chiave del gruppo: “Sviluppo, Cultura, Integrazione, Inclusione e Politiche di genere, Welfare e Ambiente sono le linee da cui parte e prenderà corpo il programma”.

Lo stesso gruppo fa sapere che a Tito, dal 2 dicembre, in Via Roma 111, a “Palazzo Sorrentino” sarà aperta ufficialmente la sede del Comitato Civico Nuovorizzonte, “punto di riferimento aperto a tutti. Qui giovani, donne, anziani saranno benvenuti, potranno dare e partecipare con il proprio contributo allo sviluppo del nuovo progetto politico che si pone tra gli obiettivi, il ripristino delle regole basilari che contraddistinguono i principii democratici di chi si candida al governo della Città. Cambia lo stile della preparazione alle nuove elezioni, ma non la sostanza della democrazia, partecipare resta un momento civico fondamentale per sentirsi parte della comunità attuale e futura, come vuole essere il progetto politico Nuovorizzonte Tito”, concludono, ricordando le parole “Partecipare, Condividere e Decidere”.

