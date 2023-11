Il 14% degli adolescenti lucani tra gli 11 e i 13 anni è vittima di cyberbullismo. È questo uno dei dati che emergono dall’analisi della 14esima edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, dal titolo ‘Tempi digitali’, diffusi da Save the Children in vista della Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si celebra lunedì 20 novembre. In particolare – è sottolineato – le ragazze sono più frequentemente vittime di atti di cyberbullismo, “ma esiste anche una quota di ‘bulle’ che colpiscono le compagne per isolarle e deriderle soprattutto negli anni della pre-adolescenza, quando i tempi di crescita non sono uguali per tutte”.

Fonte: ANSA