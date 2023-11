Balvano, donna scippata e scaraventata a terra durante la fiera

Se non è un allarme, manca poco. Dopo il furto di un portafogli all’interno di un auto al cimitero di Balvano, una decina di giorni fa, un nuovo episodio grave avvenuto stamattina. Durante la fiera in paese, una donna è stata scoppiata e le è stato sottratto il portafogli dalla borsa, ed è stata scaraventata a terra da una persona non riconosciuta che si è data alla fuga. Il tutto è avvenuto alla presenza di diverse persone nella zona mercato in via Vittorio Emanuele. Per la donna, una 60enne del posto solo tanto spavento ma per fortuna nessuna ferita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. All’interno del portafogli, oltre ai documenti, circa 80 euro. Non si ricordano a Balvano fatti simili, così come nemmeno nei paesi vicini e in genere in terra Lucana, se non in casi isolati.

In corso le indagini dei Carabinieri.

Claudio Buono