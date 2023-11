Maltempo e forte vento nel Potentino, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco in diversi comuni

Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, da questa mattina sono impegnati per numerosi interventi nel potentino a causa del forte vento. I comuni interessati sono: Rionero in Vulture, San Chirico Nuovo, Palazzo San Gervasio, San Fele, Venosa, Lauria, Melfi, Rapolla, Roccanova e Castelluccio Superiore. Diversi gli interventi nel capoluogo a cui si riferiscono le immagini. I Vigili del Fuoco sono intervenuti oltre alle squadre presenti nella sede centrale di Potenza, anche le sedi distaccate di : Melfi, Pescopagano, Lauria, Villa d’Agri, Palazzo San Gervasio, San Chirico Raparo e Terranova del Pollino con cinque autopompe, per un totale di quaranta unità. Si è conclusa nel giro di un’ora la ricerca di un uomo di 63 anni che aveva perso l’orientamento nel bosco di Castelsaraceno. In compagnia di altri amici impegnati nella raccolta di castagne, separatosi non ritrovava piu la strada del ritorno, contattando direttamente la Sala Operativa dei VV.F., subito allertato il personale in servizio presso il distaccamento di San Chirico Raparo, il quale seguendo le indicazioni della Sala Operativa subito lo rintracciava.