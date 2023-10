A Tito un nuovo spazio all’interno della biblioteca “L. Ostuni”. Martedì la presentazione del progetto “Bib.L.Os.”

Si terrà martedì 31 ottobre 2023, alle ore 17, la conferenza stampa di inaugurazione di un nuovo spazio all’interno della Biblioteca Comunale “L. Ostuni”, realizzato grazie al progetto “Bib.L.Os.- Biblioteca Luogo Ospitale”, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura e realizzato dal Comune di Tito, in partenariato con Sotto il Castello Aps, TUedIO Aps e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Il nuovo spazio, che mira a rendere la biblioteca comunale un luogo sempre più accessibile, è stato allestito con una serie di strumentazioni che consentiranno la lettura a tutte le persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali: dispositivo per la lettura rivolto anche a utenti sordociechi e dotato di un software di lettore vocale, tastiera a caratteri ingranditi per tutti gli utenti ipovedenti e fornetto per stampa a rilievo.

“Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel percorso di promozione della lettura che stiamo realizzando. La creazione di una biblioteca comunale che, oltre a implementare il proprio patrimonio librario con libri tattili, parlati, a grandi caratteri, CAA e audiolibri, riesce ad essere un luogo di incontro fruibile da parte di tutti è l’obiettivo che abbiamo voluto assolutamente raggiungere con il progetto finanziato dal Centro per il libro e la lettura”- dichiara Fabio Laurino, assessore alla cultura del Comune di Tito- “affinché possa svilupparsi, realmente, l’abitudine della lettura come strumento di convivenza delle diversità”.

A seguire, letture a cura di Sotto il Castello Aps.