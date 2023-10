Ancora un incidente sulle strade del Potentino. L’ultimo in ordine di tempo nel pomeriggio, lungo la strada statale 598 “Di Fondo Valle d’Agri”, che è rimasta provvisoriamente chiusa al traffico al km 39, nel territorio di Marsicovetere. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un furgone sono entrati in collisione e, nell’impatto, due persone sono rimaste ferite.

Claudio Buono