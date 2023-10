Vietri di Potenza, auto dei ladri si schianta in curva. Recuperati mezzo e refurtiva

All’alba un mezzo è stato recuperato dai Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza, dopo che è stato rinvenuto in contrada Tusciano sul territorio vietrese, a poca distanza dal primo svincolo di Vietri del raccordo Sicignano-Potenza. L’auto, una Fiat Multipla di colore blu incidentata dopo un impatto in curva lungo la strada, era carica di refurtiva asportata sicuramente nelle ore precedenti in paesi vicini. Nessuna traccia degli occupanti. Tra la refurtiva, una bicicletta, alcuni attrezzi da lavoro, coperte, alcune taniche di gasolio e altri piccoli utensili di poco valore. Al momento la refurtiva è stata sottoposta a sequestro ed è in fase di controllo e catalogazione da parte dei Carabinieri di Vietri, guidati dal Maresciallo Daiana Conte. L’auto è stata sottoposta a sequestro. Dai controlli effettuati risulta essere stata rubata nei giorni scorsi a Muro Lucano. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Potenza guidati dal Maggiore Rolando Giusti.

Claudio Buono