Visita del governatore Sassanelli al club Rotary Torre Guevara di Potenza

Ventuno anni di attività a servizio degli altri, grande attenzione alla città capoluogo e alla sua identità, il club Rotary Torre Guevara, il più giovane della Basilicata, gode di ottima salute e ha potuto constatarlo di persona il governatore di Puglia e Basilicata del Distretto 2120 Vincenzo Sassanelli in visita ufficiale insieme alla sua consorte Maria Gabriella.

Accolto dalla presidente Anita Sassano, dall’assistente del governatore Luca Scappatura e dai soci rotariani che in tanti hanno voluto partecipare a quello che rappresenta l’avvenimento più importante nella vita del club in cui la massima Autorità rotariana del Distretto viene a rendersi conto di persona delle attività in corso e soprattutto e per portare gli indirizzi del Presidente Internazionale oltre a suggerimenti ed esperienza. Il Governatore Sassanelli ha potuto apprezzare alcune bellezze del capoluogo passeggiando per il centro storico insieme alla presidente Sassano e ad una delegazione di soci, ammirando Torre Guevara, emblema del club che ne porta il nome, promotore in questi anni della battaglia per la sua valorizzazione, parzialmente vinta con l’abbattimento del palazzo che ne oscurava la visibilità.

Dopo il breve tour cittadino, il momento più solenne insieme ai membri del direttivo e con i presidenti delle Commissioni, la presidente Anita Sassano ha illustrato le sue idee e gli impegni per l’anno rotariano in corso. “I nostri soci sono straordinari, ognuno di loro mette a disposizione la propria professionalità dedicando il proprio tempo al servizio degli altri”. Lo ha sottolineato la presidente al governatore illustrando i service e le attività, alcune delle quali proseguono con spirito di continuità. Il governatore ha voluto conoscere i presidenti delle Commissioni e si è infine complimentato per tutte le iniziative che con grande passione saranno portate avanti in quest’anno rotariano. “Questa sera ho trovato un club in salute, animato da persone che mettono forte passione.

E’ questo lo spirito rotariano, donarsi agli altri, e il prossimo 24 ottobre con la Rotary Fondation una nuova data di ‘World Polio day’ –ha detto ancora Sassanelli – con la grande soddisfazione di aver raggiunto soltanto 7 casi certificati, siamo prossimi allo zero. Questa battaglia è quasi vinta grazie al Rotary che ha avviato la prima campagna di vaccini e che ha coinvolto l’Oms e i governi di diversi Paesi. Tra le nuove sfide con la Rotary Fondation anche un laboratorio di cure odontoiatriche in Brasile e un impianto produzione fotovoltaica in India”.