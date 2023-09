ANCI, il sindaco di Tito Graziano Scavone nominato consigliere nazionale

Il Sindaco di Tito, Graziano Scavone, è il nuovo consigliere nazionale dell’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. La nomina di Scavone è avvenuta a seguito dell’ultimo consiglio direttivo dell’ANCI Basilicata, così come comunicato dal presidente regionale Andrea Bernardo. Scavone ha preso il posto di Sabino Altobello, già sindaco e consigliere comunale di Lavello.

Si tratta di un incarico prestigioso prestigioso e importante per il Sindaco di Tito, che rappresenterà la Basilicata a livello nazionale nelle varie attività messe in campo dall’ANCI.

“Sono grato per la nomina da parte del Consiglio Direttivo dell’ANCI Basilicata. Le sfide dei Comuni, in particolar modo sul PNRR, chiamano a un nuovo ruolo gli enti territoriali e locali. Accompagneremo i Comuni lucani anche attraverso il lavoro che svolgeremo all’interno del Consiglio e delle Commissioni Nazionali Anci. Da parte mia tutto l’impegno per il bene dei territori e dei Comuni”, ha dichiarato Scavone.