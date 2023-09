Brutto incidente sulla SS 598 all’altezza di Brienza. Ferito gravemente un giovane 24enne

Un brutto incidente si è verificato alle prime luci dell’alba sulla SS 598 dell’Agri, all’altezza dell’uscita di Brienza Sud. Una persona, un ragazzo di Brienza, è rimasto ferito in modo grave secondo quanto trapelato. L’auto con a bordo il ragazzo, 24enne che stava rientrando da Viggiano a Brienza, per cause in fase di accertamento, è uscita fuori strada andando a sbattere contro il guardrail. Quest’ultimo ha sfondato l’auto arrivando fino al sedile posteriore. È successo verso le ore 3:30. E’ entrato in Pronto Soccorso al “San Carlo” di Potenza in codice rosso. Sono stati i sanitari a estrarre il giovane dall’auto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Claudio Buono