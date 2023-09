La cultura della Protezione Civile per i ragazzi. Il Gruppo Lucano impegnato in diversi Comuni con i campi scuola

Il Gruppo Lucano di Protezione Civile è lieto di annunciare la sua partecipazione alla tredicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la Protezione Civile”, rivolto ai ragazzi dai 10 ai 16 anni. Questo progetto, promosso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, mira a coinvolgere i giovani nella consapevolezza e nella preparazione per affrontare situazioni di emergenza e di protezione civile. I campi scuola, organizzati in collaborazione con altre confederate, si svolgeranno in sette diverse location della regione Lucania, nei mesi di luglio e agosto 2023. L’Avvocato Martoccia, presidente Nazionale del Gruppo Lucano di Protezione Civile, sottolinea l’importanza di questo progetto e il coinvolgimento di sette confederate, di cui cinque appartenenti alla Regione Basilicata e due alla Regione Campania. Questo impegno congiunto testimonia l’unità e la determinazione nella formazione e nella sensibilizzazione dei giovani sulla protezione civile.

Il primo campo scuola è partito il 5 luglio a Vallo della Lucania seguito l’11 luglio a Sant’Angelo le Fratte, a Marsico Nuovo dal 17 al 22 luglio, Tricarico dal 16 al 20 agosto, Lavello dal 28 agosto al 3 settembre e infine Maratea dal 4 al 10 settembre. Ogni campo accoglierà la partecipazione di 30 ragazzi/e, offrendo loro un’intensa esperienza di una settimana. Durante questo percorso, i giovani avranno l’opportunità di vivere in prima persona l’esperienza di campo, stabilire legami e sviluppare lo spirito di gruppo attraverso esercitazioni pratiche e attività ludico-ricreative. I partecipanti avranno inoltre l’occasione di approfondire la conoscenza del sistema di Protezione Civile, con particolare attenzione ai rischi come gli incendi boschivi, i terremoti e le alluvioni, nonché all’importanza dei comportamenti corretti per la tutela di sé stessi e dell’ambiente circostante.

In un’epoca in cui il cambiamento climatico e le emergenze ambientali sono una realtà sempre più pressante, è fondamentale coinvolgere i giovani nella promozione della Protezione Civile e nell’adozione di comportamenti responsabili verso l’ambiente circostante. I campi scuola del progetto “Anch’io sono la Protezione Civile” mirano proprio a sensibilizzare i ragazzi sui rischi e a fornire loro le competenze necessarie per affrontarli in modo adeguato. I giovani saranno informati sui rischi ambientali, come gli incendi boschivi, e impareranno come preservare e tutelare l’ecosistema. Saranno incoraggiati a diventare ambasciatori del cambiamento, promuovendo comportamenti sostenibili nella loro vita quotidiana e sensibilizzando le persone intorno a loro sull’importanza della conservazione ambientale.

La partecipazione attiva dei giovani nella Protezione Civile e nella tutela dell’ambiente rappresenta una vera e propria opportunità per costruire una società resiliente e consapevole. L’impegno dei ragazzi nel promuovere una cultura della prevenzione e del rispetto dell’ambiente avrà un impatto significativo sulle generazioni future, creando una mentalità di protezione e conservazione che si perpetuerà nel tempo.

Così il referente Nazionale del settore giovanile del Gruppo Lucano, Michele Ruggiero: “È essenziale che i giovani comprendano il ruolo fondamentale svolto dalla Protezione Civile nella gestione delle emergenze e nella salvaguardia delle comunità. Attraverso attività pratiche, esercitazioni e l’acquisizione di conoscenze specifiche, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere in dettaglio il sistema di Protezione Civile e di sviluppare una consapevolezza critica sugli eventi di emergenza che possono verificarsi nella loro regione. Il Gruppo Lucano di Protezione Civile è orgoglioso di offrire ai giovani lucani questa straordinaria occasione di formazione, al fine di far crescere una generazione consapevole e attiva, pronta a fronteggiare le sfide presenti e future. Siamo certi che i partecipanti ai campi scuola acquisiranno preziose competenze, svilupperanno un forte senso di cittadinanza attiva e diventeranno promotori di cambiamento nella loro comunità. Ci tengo a ringraziare il dipartimento Nazionale per aver concesso ben 7 campi scuola al Gruppo Lucano. Inoltre ringrazia il Dipartimento Regionale della Regione Basilicata nella persona del Ing. Giovanni di Bello per la disponibilità nell’organizzazione dei campi. Ringrazio anche i vari membri del consiglio regionale e il presidente Vito Bardi per la loro disponibilità a visitare i nostri campi”. “Il ringraziamento più grande – conclude Ruggiero – va alle nostre confederate di Vallo della Lucania, Sant’Angelo le Fratte, Marsico Nuovo, Tricarico, Buonabitacolo, Lavello e Maratea. Senza il loro sostegno e la loro dedizione tutto questo non fosse stato possibile. Ringrazio i Sindaci dei comuni delle confederate”.