Sorpresa a Pantano di Pignola. Un maestoso cervo galoppa lungo la strada

Un maestoso cervo che galoppa lungo la strada principale di Pantano di Pignola. Si sono svegliati così gli abitanti di Pantano, con l’insolita immagine del grosso animale di corsa è passato sull’asfalto per poi rientrare tra la vegetazione è in montagna. Attimi che hanno lasciato senza parole i residenti. Negli anni scorsi in molti hanno incrociato o visto l’animale, ma mai si ricorda di scene simili. Fortuna ha voluto che ieri mattina nessun mezzo o persona si trovava in strada. Non è escluso che il cervo sia riuscito a uscire dell’area recintata di una riserva, come Fossa Cupa o quella di Pantano.

Ecco il video di Maria Lovaglio che è riuscita a immortalare il cervo di corsa tra le case di Pantano di Pignola.

Claudio Buono