Una settimana ricca di appuntamenti a Baragiano. Entra nel vivo la “Settimana del Basileus” con musica, gastronomia e moda

Continuano a Baragiano gli eventi promossi dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale ed eno-gastronomico. E questa sarà una settimana ricca di appuntamenti, a partire da domani, martedì 29, con la “Settimana del Basileus” e la manifestazione “Il ritorno del Re”. In serata previsto il concerto dei Musicamanovella nella Piazza Mercato di Baragiano Scallo, nell’ambito del Manovella Tour 2023. Giovedì 31 agosto nella stessa location il concerto dei Tarantolati di Tricarico. Venerdi 1° settembre la 2^ edizione del “Basileus Festival”, con l’esibizione di musicisti e artisti baragianesi di ieri, oggi e domani in concerto con degustazione enogastronomica della tradizione Baragianese, sempre nella Piazza Mercato di Baragiano Scalo. Domenica 3 settembre il “Premio Basileus”, che verrà assegnato a personalità che si sono distinte nei settori produttivi, culturali, sociali e sportivi. Con degustazione enogastronomica della tradizione Baragianese. Non mancherà la musica con gli Almalatina e sfilata di alta moda. Nell’intermezzo, ieri sera 27 agosto, lo spettacolo “Beat 90’s”, uno show anni 90′ sempre nella Piazza Mercato allo scalo.

Claudio Buono