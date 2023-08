Reddito di cittadinanza, in Basilicata irregolarità sotto la media nazionale. Oltre 300 i denunciati

51 controlli tra l’aprile del 2019 e lo scorso giugno, dei quali 408 risultati irregolari. È di poco superiore al 74% in Basilicata l’irregolarità che emerge nella mappa dei percettori del reddito di cittadinanza elaborata dal Sole 24Ore, a partire dell’attività di verifica della Guardia di Finanza.

Con 303 soggetti denunciati, le Fiamme Gialle in regione hanno accertato frodi per quasi tre milioni di euro. A dispetto di un tasso di irregolarità nazionale del 79,90%, la Basilicata si posiziona dunque in fondo alla classifica. Il Trentino è la regione più virtuosa con solo il 55%. La Calabria quella con il dato più elevato: 92,63%.

Secondo i dati Inps, anche in Basilicata, come altrove, si è assistito a un calo di richieste del sostegno introdotto dal Governo Conte e in scadenza a fine anno, superato dall’assegno di inclusione varato dall’attuale governo Meloni. In regione si è passati da circa 16mila nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta nel 2019, anno di avvio della misura, agli 11mila del 2022.

Fonte: Rai News