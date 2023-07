Pastasciutta antifascista, stasera la manifestazione a Potenza in Viale del Basento

Venerdì 14 luglio alle 19:30 l’ Associazione Insieme onlus e A.N.P.I. rinnovano l’appuntamento con la Pastasciutta antifascista, in viale Del Basento 102 a Potenza, sede della comunità Insieme. L’origine della pastasciutta antifascista va fatta risalire al 1943, quando i sette fratelli Cervi, decisero di festeggiare la notizia della caduta di Mussolini, sebbene sapessero che la guerra non era davvero finita. Prepararono chili e chili di pasta, che caricata su un carro fu portata in piazza a Campegine e distribuita alla gente del paese. I fratelli Cervi, parte attiva della Resistenza, furono poi fatti prigionieri torturati e fucilati dai fascisti il 28 dicembre del ’43 nel poligono di Tiro di Reggio Emilia. “Ci piace rinnovare il giorno di festa vissuto con la Pastasciutta antifascista, a cui come associazione teniamo particolarmente”, dichiara la Presidente di associazione Insieme, dott.ssa Bencivenga, che aggiunge: “una ricorrenza all’insegna dei valori dell’antifascismo e della democrazia, pilastri portanti della nostra Costituzione”.

I tamburi dei Briganti, Giulio Pedota e la sua Band, e l’ Orchestra Maldestra, saranno i musicisti giovani e antifascisti che allieteranno la serata.