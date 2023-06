Galà di beneficenza per l’Ucraina. Appuntamento a domenica 11 giugno al Giubileo Hotel Maison di Rifreddo

Dopo l’appuntamento a Bari, lo scorso 26 marzo, fa tappa anche a Potenza il Galà di Beneficenza per l’Ucraina, un’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi in favore del martoriato paese in guerra, direttamente promossa dall’Ambasciata d’Ucraina in Italia con l’assistenza del referente Alessandro De Biase e con il patrocinio del Ministero della Cultura e di un’ampia rete istituzionale, a ogni livello. In programma domenica 11 giugno, al Giubileo Hotel in località Rifreddo di Pignola PZ alle ore 18 una serata esclusiva e di alto profilo – a ingresso gratuito strettamente riservato (si accede solo con invito) – a cui prenderanno parte la dott.ssa Oksana Amdzhadin, Vice Ambasciatrice nonché Ministro-Consigliere dell’Ambasciata d’Ucraina nella Repubblica Italiana e il Console Generale d’Ucraina in Italia Kovalenko Maksym.

Saranno presenti referenti delle massime cariche istituzionali di governo, nazionale e regionale, oltre ai più alti vertici delle autorità civili, religiose e militari della Basilicata. In particolare, ci saranno il Sottosegretario alla Salute On. Marcello Gemmato e il Viceministro della Giustizia , On. Francesco Paolo Sisto a nome del Governo Italiano, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e il Presidente Anci Basilicata, Andrea Bernardo. Tanti i Sindaci – tra cui quello di Potenza, Melfi, Tolve, Palazzo San Gervasio, Viggiano, per citarne alcuni – che faranno sentire la vicinanza delle rispettive comunità, oltre a un numero definito – per ragioni di sicurezza – di ospiti in rappresentanza dei volti migliori e più autorevoli dell’imprenditoria e del sociale, particolarmente attivi sul fronte dell’accoglienza e della solidarietà.

Sarà l’occasione per lasciarsi emozionare dalla testimonianza del giornalista del Tg2 Rai, Leonardo Zellino, inviato in Ucraina sin dai primi giorni di guerra e dall’esposizione dei suoi scatti fotografici che documentano le atrocità e le violenze subite dal popolo ucraino, ingiustamente occupato e violato nella sua integrità, viste attraverso i suoi occhi. Momento clou il concerto dell’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata. In apertura, l’Inno nazionale Ucraino, con la cantante Masha Ruta e l’Inno nazionale Italiano con Katia Ricciarelli. L’esecuzione dell’ICO 131 proseguirà con le voci del tenore Francesco Zingariello e del soprano Katia Ricciarelli per lasciare, infine, spazio al suono del violino di Alina Komissarova, Primo Violino e Solista all’Accademia nazionale di Musica dell’Ucraina. L’evento, condotto dalla giornalista e presentatrice di TeleNorba, Mary De Gennaro, sarà ospitato in una sala in cui domineranno i colori nazionali ucraini, affiancati dal Tricolore italiano e dalle bandiere europee. Si concluderà con un buffet di prodotti ucraini e tipicità lucane: specialità enogastronomiche che comporranno le “ceste” di beneficenza che, chi vorrà, potrà liberamente acquistare, per contribuire alla raccolta fondi, direttamente gestiti dall’Ambasciata Ucraina, in favore della ricostruzione degli ospedali e per ulteriori urgenze.

Testate giornalistiche, locali e nazionali, debitamente accreditate, seguiranno l’appuntamento che si avvale del patrocinio della Regione Basilicata, dell’Anci, di Confindustria e Camera di Commercio della Basilicata e di numerosi partner che prontamente hanno accordato il loro sostegno all’iniziativa.

A seguire, il giorno successivo, lunedì 12 giugno la delegazione Ucraina, sarà ricevuta dal Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, per un incontro Istituzionale ristretto e riservato, al termine del quale saranno concesse interviste agli organi d’informazione accreditati.