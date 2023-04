Ambiente in Italia. Classifica Snpa, è Potenza la città più “verde”

Con un’incidenza “sul totale dell’area urbana” pari all’84,55 per cento, Potenza è il capoluogo di regionale più verde d’Italia: lo dice la classifica del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), pubblicata dall’inserto “Affari & Finanza” del quotidiano “la Repubblica”. Il capoluogo della Basilicata ha superato anche L’Aquila (83,73 per cento di incidenza del verde sul totale dell’area urbana) e Perugia (83,22). Nell’articolo che accompagna la tabella e ne spiega i contenuti, Marco Frojo ha sottolineato che, rispetto a Potenza, L’Aquila e Perugia, nei capoluoghi di Sardegna, Campania e Piemonte, “sul totale dell’area urbana”, la percentuale di incidenza del verde “non arriva al 35 per cento. Nel report sullo stato di salute del territorio del Belpaese – ha aggiunto – è però contenuto anche un altro dato molto incoraggiante sul verde delle città italiane: oltre cinquemila degli ottomila comuni presenti lungo la Penisola presentano valori superiori all’80 per cento”. (ANSA)