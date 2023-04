“Paloma ballata controtempo” di Factory compagnia transadriatica. Appuntamento il 19 aprile a Sasso di Castalda

“Scintille – Rassegna di teatro ragazzi per famiglie” realizzato dalla Compagnia Petra grazie ai contributi del Comune di Satriano di Lucania e di Sasso di Castalda giunge a metà del suo percorso con “Paloma ballata controtempo”. Lo spettacolo, nato da un’idea di Michela Marrazzi e prodotto da Factory compagnia transadriatica e da Teatro Koi, andrà in scena alle 18.00 di mercoledì 19 aprile al teatro M. Ventre di Sasso di Castalda. Protagonisti di questo poetico spettacolo sono una tenera nonnina dai grandi occhi e con tante storie da tramandare raffigurata da una bambola, una marionetta ibrida in gommapiuma, a cui Michela Marrazzi dona sapientemente vita e un’altra figura, interpretata da Rocco Nigro, che con la sua fisarmonica l’accompagna nel viaggio dei ricordi. Si tratta di uno spettacolo pensato per i più piccoli, ma adatto ed emozianante anche per un pubblico adulto. Un dialogo tra due anime, uno scambio scenico ed emozionale tra il fascino di una bambola, che riproduce con grazia e minuzia la realtà dei gesti di una donna anziana, e quello della musica, che quei gesti li ispira, li accompagna, li asseconda. Il pubblico rimarrà di certo rapito dai racconti di Paloma, dalla sua anima canterina che dà voce alle storie conservate nei suoi bagagli pieni del tempo trascorso e che mai più ritornerà, di quel tempo che ha portato via con sé tutto ciò che si è stati: l’infanzia, la giovinezza, l’amore… la vita. Ad arricchire la scena e il racconto una figura discreta e dirompente allo stesso tempo che aspetta, osserva, scandisce e determina il compiersi di questo viaggio e per farlo utilizza uno strumento musicale ed un metronomo. È una presenza misteriosa quella del tempo o chissà chi e Paloma cerca ingenuamente di sfuggirgli con il suo carico di ricordi.

Il botteghino aprirà alle 17.30 e l’inizio dello spettacolo è previsto per le 18.00. Il costo del biglietto è di 5 euro a persona ed è gradita prenotazione. Info e prenotazioni al numero 327 2515604.