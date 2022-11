Muro Lucano, ecco uno stadio all’avanguardia. Inaugurato il campo in erba sintetica, si punta alla Cittadella dello Sport

Muro Lucano ha il suo nuovo campo in erba sintetica. Investire nello sport significa offrire opportunità alla crescita educativa e responsabile dei bambini e dei ragazzi, a cui domani affideremo la guida del nostro Paese. L’inaugurazione è avvenuta ieri pomeriggio prima del match tra la squadra murese e il Pescopagano. “Con l’Assessore allo sport Rosalba Zaccardo e tutta la mia Amministrazione – ha dichiarato il sindaco, Giovanni Setaro – abbiamo voluto fortemente realizzare il campo sportivo, convinti che quest’opera sarà funzionale allo sviluppo dell’offerta sportiva, sociale ed economica del territorio. L’attenzione che poniamo verso lo sport, quale fulcro per la creazione di relazioni amicali non si limita alla sola disciplina agonistica, ma tende ad avvicinare le giovani generazioni ad esperienze formative come far parte di una squadra, rispettare le regole ed impegnarsi per raggiungere un obiettivo, tutte azioni che contribuiscono a far crescere la cultura civica”.

Al taglio inaugurale del nastro era presente il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, i Sindaci e gli amministratori dell’Area Interna Marmo Platano, “a testimonianza – ha sottolineato Setaro – di quanto sia importante l’opera che diventa simbolo di rinascita e unione di un intero territorio”. “Il campo sportivo in erba sintetica – ha aggiunto – è solo il primo grande passo per trasformare il centro sportivo in una vera e propria cittadella dello sport, tanto da aver candidato 1 milione di euro per la riqualificazione della palestra, del bocciodromo, del campo da tennis e per la realizzazione di un campo da padel. Il nostro prossimo obiettivo è la costruzione di una piscina coperta. Ed è così che il nostro Progetto continua prendere forma”.

redazione