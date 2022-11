Grave incidente alle porte di Potenza. Perde la vita un 35enne dopo scontro tra auto e bus di linea

E’ di un morto e un ferito il bilancio del grave incidente verificatosi oggi, poco prima delle ore 14, a Potenza, lungo la SS 93 in contrada Botte. La vittima è un ragazzo di 35 anni di Pietragalla. Il giovane era a bordo della sua auto, una Ford CMax. Per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro frontale con un autobus che trasportava studenti, diretto a Oppido Lucano. L’auto ha concluso la sua corsa contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in prossimità dello svincolo per contrada Botte alle porte del capoluogo. All’interno della Cmax i caschi rossi hanno trovato il giovane dell’87 che a seguito dell’impatto è rimasto incastrato nell’abitacolo. Per poterlo estrarre sono state utilizzate cesoie e divaricatori per poi affidarlo al personale sanitario presente sul posto. All’interno dell’autobus solo uno dei viaggiatori è rimasto ferito in modo lieve. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore. Comunità di Pietragalla sotto shock per l’accaduto. Gli agenti della Polizia Stradale hanno avviato tutti gli accertamenti per fare luce su quanto accaduto.

Claudio Buono