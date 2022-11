Città delle 100 Scale Festival, Peter Pan in scena il 15 e 16 novembre al Teatro Don Bosco di Potenza

Continua con la rassegna il Festival dei 100 Scalini, la strepitosa avventura teatrale dedicata ai più piccoli nell’ambito del Città delle 100 Scale festival. Arriva la Factory compagnia transadriatica che presenta lo spettacolo Peter Pan. Martedì 15 novembre pomeridiana alle 18,00 e Mercoledì 16 matinée alle ore 9,30 – al teatro Don Bosco di Potenza, in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Domenico Savio”. Un Peter Pan molto particolare quello di Tonio De Nitto. Gli attori e le parole di Riccardo Spagnulo restituiscono un meraviglioso viaggio dentro Peter Pan, un bambino volato via troppo presto che quindi non può̀ crescere e, allo stesso tempo, raccontano anche il viaggio di una bambina, Wendy, che potendolo, invece, decide di diventare grande. Il videomapping e la forte componente musicale di Paolo Coletta assieme alle coreografie di Barbara Toma e alla narrazione rendono lo spettacolo un piccolo scrigno prezioso dove, senza paura, ancora una volta, si vive una grande avventura, tra colori, figure, animazioni, danze e sentimenti.

L’ispirazione dello spettacolo viene dalle avventure di Peter e Wendy e dall’atmosfera un po’ misteriosa del primo romanzo di James Matthew Barrie, Peter Pan nei Giardini di Kensington dove il sentimento autobiografico di una mancanza incolmabile spinge l’autore a creare un mondo parallelo, un giardino prima, un’isola poi, dove i bambini caduti dalle carrozzine e dimenticati dai

propri genitori si ritrovano in uno spazio senza confini fisici e temporali. E l’isoladelmaipiù, Neverland, è forse dentro la testa di ogni bambino, un posto dove vanno a finire le cose dimenticate

dai grandi, per cui non c’è spazio nella vita reale. Lo spettacolo, dedicato ai bambini, è per i grandi quella finestra che si chiude crescendo e che, invece, si dovrebbe tenere aperta, in contatto con la nostra realtà̀ e il nostro essere adulti.

INFO: www.cittacentoscale.it contatti@cittacentoscale.it