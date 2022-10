Potenza, uomo in stato di difficoltà chiama il 113 e chiede aiuto. Poliziotti fanno la spesa e glie la consegnano a casa

Nei giorni scorsi a Potenza, gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Potenza sono intervenuti su chiamata per fornire aiuto ad un soggetto disabile con evidenti difficoltà motorie. L’uomo ha riferito al telefono di non essere riuscito ad avere contatti telefonici con i propri familiari e, per questi motivi, di aver richiesto l’intervento degli operatori della Polizia di Stato. L’interessato ha anche rifiutato l’intervento del personale sanitario e rappresentava di aver solo bisogno di acqua per assumere dei medicinali salva vita atteso che, presso l’abitazione dove si trovava, non vi era la fornitura di acqua e gas. Gli operatori della volante, dopo aver tranquillizzato l’uomo, si sono recati alla più vicina attività commerciale per poi tornare presso l’abitazione per consegnare acqua ed alcuni alimenti. Gli agenti della Polizia di Stato, tramite gli operatori della sala operativa, sono poi riusciti a contattare un familiare, per recarsi al più presso presso l’abitazione dell’uomo.