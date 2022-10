Fare soldi con le scommesse sportive: ecco come funziona

Guadagnare con le scommesse

L’accesso alle scommesse sportive non è mai stato così facile, con l’avvento dei bookmaker online e dei social media che consentono di scommettere su quasi tutti gli eventi sportivi da qualsiasi luogo.

A molti piace scommettere sulla propria squadra o sui propri sportivi preferiti, ma come si possono aumentare le probabilità di vincita?

Il segreto è sapere dove cercare informazioni sui prossimi incontri, oltre a tenere d’occhio le promozioni speciali e i bonus di benvenuto scommesse Rabona oppure offerti da siti di scommesse specifici.

I lettori che hanno già familiarità con il mondo delle scommesse online possono andare avanti.

Tuttavia, i lettori che sono nuovi alle scommesse sportive potrebbero voler prestare attenzione! In questo articolo diamo un’occhiata ai trucchi e ai segreti per guadagnare con le scommesse sportive.

Conoscere le regole delle scommesse sportive

Conoscere le regole delle scommesse sportive è fondamentale per fare soldi con le scommesse sportive.

Il primo passo è quello di capire come funzionano le varie tipologie di gioco:

Scommessa a singolo evento

Le scommesse a singolo evento sono una modalità di puntata che consente al giocatore di scommettere su un singolo evento in corso: ad esempio, una partita di calcio, una gara di Formula 1 e così via.

Le scommesse sono divise in tre categorie: le scommesse 1X2, le Under/Over e le probabili formazioni.

Ognuna ha il suo significato specifico, ma tutte possono essere effettuate con un rischio minimo e una grande varietà di combinazioni tra le quali scegliere.

La quotazione è data da due numeri che indicano il numero dei gol segnati o sbagliati nel corso dell’incontro (1X2) oppure la quantità di punti segnati o subiti nell’intervallo (Under/Over).

Scommessa multipla

La scommessa multipla è una tipologia di scommessa che consiste nel puntare su più eventi. Il tipo di scommessa che prevede un numero maggiore di eventi e quindi un maggior numero di scelte rispetto alle altre tipologie.

Sebbene questa tipologia sia in realtà il modo più semplice per vincere, non è detto che le probabilità di successo siano elevate.

Le scommesse multiple sono molto diverse dalle singole perché offrono molti più eventi su cui puntare e quindi molta più possibilità di vincita.

I livelli di probabilità della vincita dipendono dai diversi scenari che si possono verificare nell’esito finale dell’evento stesso.

Tenere d’occhio le partite in programma

Osservare attentamente il calendario delle partite in programma, soprattutto se si tratta di squadre importanti o di quelle che hanno più probabilità di vincere (ad esempio in Champions League).

In questo modo, sarete sempre aggiornati e non perderete nessuna occasione per fare soldi con le scommesse sportive.

Trovare quote e promozioni nascoste

Nel mondo delle scommesse sportive online, la ricerca delle quote più alte è un’attività quotidiana.

È possibile trovare promozioni speciali che si aggiungono ai tanti bonus che vi sono offerti dai bookmaker e potreste anche essere in grado di ottenere ulteriori vincite grazie ad una particolare attività di gaming.

La ricerca di queste offerte può essere faticosa ma c’è un modo per facilitarvi il lavoro.

Esistono siti web specializzati nelle scommesse sportive che vi permettono di trovare tutte le informazioni necessarie su queste promozioni insieme ad altri servizi utili come le scelte della giornata.

Rimanere vigili su truffe e frodi

Una delle prime cose da fare è verificare l’affidabilità dell’agenzia di scommesse che decidiamo di utilizzare.

Occorre fare una ricerca online per capire se esiste già qualche recensione positiva o negativa sul web, e anche consultare la banca dati della società di controllo della legalità in Italia (Aams).

Inoltre, è bene controllare che il sito sia sicuro e protetto dai virus informatici, facendo attenzione ai link che ci vengono proposti sul sito stesso.

Una volta scelto il portale di scommesse sportive, è importante registrarsi e creare un conto personale.