Basilicata terra di cinema Da Satriano di Lucania a Potenza, Maratea e altri centri: al via le riprese con Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta

IL MEGLIO DI TE: SUL TERRITORIO LUCANO AL VIA LE RIPRESE DI UN RAFFINATO DRAMEDY FIRMATO FABRIZIO MARIA CORTESE, PRODOTTO DA ORANGE PICTURES IN COLLABORAZIONE CON GOLDEN HOURS FILM, SIRIO STUDIOS E RAI CINEMA.

“…la possibilità di un amore impossibile. Il desiderio e la volontà di voler amare ed essere amati malgrado tutto e per sempre…in Basilicata, dove i colori e la cultura del sud faranno da perfetta cornice a questa storia”. L’incipit con cui Fabrizio Maria Cortese, regista cinematografico, comincia il suo prossimo lavoro, offre già alcuni preziosi indizi, ma è lo scenario a confermare una realtà sempre più ricercata e apprezzata, anche oltre oceano. La Basilicata, terra di cinema, ospiterà le imminenti riprese de “Il meglio di te”, ambientato tra i comuni di Maratea, Satriano di Lucania, Tricarico, Brindisi di Montagna e Potenza, con il sostegno della Lucana Film Commission e della Regione Basilicata. Le riprese si svolgeranno dal 10 ottobre al 5 novembre, ad abitare una Basilicata colorata e articolata dai suoi paesaggi ci sarà un cast che annuncia un dramedy fitto di colpi di scena: Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta sono i protagonisti principali di un viaggio sentimentale nella natura umana, oltre ad altri importanti interpreti come Daphne Scoccia, Anita Kravos, Simone Montedoro e Giusi Merli. Nella compagine produttiva, rappresentata da due prestigiosi nomi della produzione nazionale ed internazionale la Orange Pictures e la Golden Hour Films e con la presenza di RAI CINEMA, spicca un team tutto lucano: Sirio Studios, che firma anche la produzione esecutiva per la Basilicata e ritorna sul set per presentare altri volti di una terra sempre più protagonista dell’affascinante mondo del cinema, dopo l’intensa attività svolta con “La notte più lunga dell’anno”(2021) ambientata nel capoluogo lucano.