Sul lago del Pantano di Pignola la prima Beer spa. Nella piscina “Scialla” benessere e relax per adulti e bambini

Se è vero che in vino veritas, è altrettanto vero che in birra relax

Ne è convinto Antonio Pesce, ingegnoso e coraggioso imprenditore che ha aperto la prima beer spa in Basilicata. Immaginate di immergervi in una vasca idromassaggio, con acqua ad una temperatura di 36 gradi, in cui vengono aggiunti polveri di luppolo, malto e lievito. Il luppolo rende la pelle liscia, morbida e luminosa e la predispone per una perfetta abbronzatura. I profumi che si sprigionano allontano lo stress e la vista lago completa la sensazione di benessere. La birra spa si trova infatti sul lago del Pantano, in agro di Pignola, dove è già presente una attrezzata piscina per bambini che, sempre più spesso, viene scelta anche da adulti in cerca di relax.

Ma la beer spa non è l’unica novità di Scialla sul lago. Da quest’anno, infatti, sarà possibile dormire sotto le stelle, a stretto contatto con la natura, ma senza rinunciare ai comfort di una camera d’albergo di lusso. Le attività riprenderanno nella prossima stagione estiva.

Antonio Pesce racconta tutte le novità nel podcast realizzato dalla Regione Basilicata. Ascolta. (clicca qui se non disponibile in pagina)