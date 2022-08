La comunità di Vietri di Potenza saluta suor Asuncion. Dopo 18 anni andrà in Toscana 

Di lei la comunità vietrese ricorderà sicuramente l’amore, la disponibilità, la cortesia e i tanti insegnamenti. Suor Asuncion Ramirez, che per 18 anni è stata la madre superiora della Casa delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore, situata in piazza del Popolo a Vietri di Potenza, è stata trasferita ad altra sede. Originaria delle Filippine, è arrivata a Vietri nel 2004. Sarà in servizio, a partire nei prossimi giorni, a Scandicci, in Toscana, dove c’è un’altra sede delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore, che in Italia sono 36, tra qui quella vietrese. Insieme a suor Domenica (che è andata via qualche anno fa), suor Assuncion per dieci anni ha assistito amorevolmente Suor Gerarda Benedetto, una delle suore più longeve al mondo, scomparsa il 28 marzo 2014 dopo 60 anni trascorsi a Vietri. A prendere il posto di suor Asuncion sarà suor Sena, anch’ella delle Filippine, già arrivata in paese da qualche giorno, proveniente da Montella, nell’avellinese. Suor Asuncion in 18 anni ha svolto un lavoro importante, a partire dagli insegnamenti ai più piccoli della Scuola Materna all’impegno costante nella Chiesa e all’educazione religiosa. Una presenza costante è importante negli anni, nei confronti di tutti, dai più piccoli alle famiglie e alle persone più sfortunate. Un gruppo di persone da sempre vicine alle suore e alle attività della Chiesa, ha organizzato una festa di saluto nel piazzale del Palazzo delle Suore, alla presenza delle altre suore, del parroco don Salvatore Dattero, da Padre Tommaso e del Sindaco Christian Giordano, che ha ringraziato suor Asuncion per l’importante opera svolta e ha formulato i migliori auguri per questo nuovo incarico. Non è mancata l’emozione per lei, che a Vietri ha trascorso parte della sua vita.

Claudio Buono