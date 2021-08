Agosto nel territorio del Gal PerCorsi. Dal Melandro alle Dolomiti Lucane: nei 33 Comuni migliaia di presenze

I dati che giungono dai Sindaci del territorio sono molti incoraggianti e l’affluenza di visitatori pare sia stato davvero numerosa. L’offerta variegata di peculiarità, eventi, cucina, tradizioni, paesaggi ed attrattori continua a portare i propri frutti, facendo registrare una crescita costante turistica anno dopo anno. Nella Valle del Melandro (la più dipinta d’Italia) il flusso di visitatori è stato continuo e costante. Gruppi organizzati e “turisti spontanei” hanno preferito i borghi dipinti per trascorrere le loro ferie.

Nella settimana di Ferragosto si è registrato il tutto esaurito sia nei ristoranti che nei b&b, fitta camere e case vacanze. Solo a Sant’Angelo le Fratte nella settimana dal 9 al 15 agosto si sono contate più di qualche migliaia di presenze. A Satriano di Lucania, “la Capitale dei Murales”, molti i turisti della vicina Puglia e Campani, ma non sono mancati escursionisti del nord del Paese e stranieri. Il folto cartellone di eventi, proposto dal Comune di Brindisi Montagna, ha attratto tantissimi visitatori che hanno letteralmente invaso il centro storico e il Castello. Ottimo il Ferragosto anche per Pietragalla che quest’anno ha censito il ritorno di molti emigranti di seconda e terza generazione. Nonostante l’emergenza Covid-19 e le attente misure di prevenzione e controllo, l’evento Cantinarte ha visto la presenza di circa 3000 persone e ogni giorno i volontari della pro loco del posto sono stati impegnati in visite guidate. Tanta attenzione anche verso il turismo didattico e scientifico: al Planetario di Anzi, limitato agli accessi per l’emergenza della pandemia, nella sola settimana di Ferragosto ci cono stati circa 350 visitatori, molti Italiani ma anche stranieri. Molte le famiglie che hanno deciso di alzare il naso all’insù e guardare le stelle, ma anche tanti giovani curiosi di vedere altro. A Campomaggiore nel Borgo Antico vari gli spettacoli che hanno attratto tante persone. Ogni giorno molti turisti hanno visitato, guidati dall’autoguida, il sito della Città dell’Utopia, ammirando le creazioni artistiche, le narrazioni sonore i light design. Molti i visitatori giunti anche nella città di Mario Pagano, Brienza. Turisti prevalentemente Italiani, ma, provenienti da Matera, alcuni Giapponesi hanno voluto visitare il borgo antico e il Castello Caracciolo. Restando sempre nel Melandro, altra meta interessante per i turisti è stato il sito archeologico di Torre di Satriano in Tito. Tra le iniziative di animazione culturale e visite guidate, nella sola settimana di Ferragosto, sono stati centinaia i visitatori che hanno scoperto il sito. Le Dolomiti Lucane, si sono confermate meta di punta della “Basilicata interna”. Presenze straordinarie a Castelmezzano, un turismo esperienziale sempre più in crescita. Un turismo di prossimità e non solo che continua a scegliere il Volo dell’Angelo, Le vie Ferrate e i Ponti Nepalesi. Ottima l’affluenza anche a Pietrapertosa con migliaia di presenze registrate. Tanti i camperisti e gruppi organizzati che hanno raggiunto da tutta Italia e dall’estero il paese arroccato; i punti di grande interesse, oltre al Volo dell’Angelo, sono stati il Convento Francescano e il Castello. Nell’area protetta del Parco Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, il “Borgo della Ceramica”, Calvello, ha registrato il sold out; le strutture ricettive, alberghi e ristoranti hanno avuto il tutto esaurito. Per quanto riguarda le festività ferragostane Vietri di Potenza ha registrato una buona affluenza turistica. Visitatori originari di vietri e provenienti dall’intera nazione e da tutta Europa, abitudine che era andata smarrita. Una buona affluenza di biker, cicloturisti e villeggianti in camper. Il dato maggiormente oggettivo si basa infine sul completo sold out dell’albergo diffuso.

Presenze singolari alle Cascate di San Fele, circa 15.000 visitatori in poco più di una settimana e il 15 agosto si sono superate le 2000 presenze. Molto frequentate anche le cascate di Savoia di Lucania, le Gole del Platano di Balvano, il Ponte alla Luna di Sasso di Castalda e i musei di Vaglio Basilicata e Albano di Lucania. Ospiti anche nelle montagne di Abriola, Pignola e al Piano della Nevena di Picerno che hanno deciso di passare i loro giorni di relax nella natura incontaminata. Nel “paese presepe” di Muro Lucano tanti i visitatori e gli escursionisti che hanno voluto ammirare il borgo e percorrere il Sentiero delle Ripe e dei Mulini. Tanti i volontari delle Pro Loco che tutti i giorni, con professionalità e dedizione, hanno donato il loro tempo per rendere le nostre comunità sempre più ospitali.

Questa prima analisi dell’estate 2021 pare sia molto positiva per i paesi dell’area GAL PERCORSI. Stando a quelle che sono le previsioni e le prenotazioni nelle varie strutture ricettive, il resto della stagione resterà attivo e fino al mese di settembre i nostri borghi continueranno ad essere sempre visitati ed animati da chi ormai sa che la Basilicata è “bella da vivere!”.

Michele Miglionico

Presidente GAL PerCorsi