A Vietri di Potenza un successo la prima giornata di avvicinamento al mondo dei cavalli

Grande interesse e successo per l’iniziativa tenutasi domenica a Vietri di Potenza, dedicata al mondo dei cavalli. Grazie all’organizzazione di alcuni giovani appassionati del posto, Gaetano, Gerardo e Francesca, in collaborazione con l’ASD Equitation Passion e con il patrocinio del Comune di Vietri di Potenza, è stata organizzata l’iniziativa di primo approccio al cavallo e grooming, oltre a lezioni di equitazione, nella fantastica location della Piana Cerrastra, nella parte alta del territorio vietrese. Una bellissima giornata per bambini e meno esperti. Tantissime le persone presenti, con famiglie intere che hanno partecipato ed apprezzato l’iniziativa. Diversi i cavalli presenti, con i più piccoli che si sono divertiti a “pettinarli” ed accarezzarli, oltre a conoscerli da vicino e scattare foto. L’iniziativa segue il raduno dei cavalli, sempre a Vietri, che qualche settimana fa ha avuto un grande successo di partecipazione e pubblico. Con la loro passione i giovani provano a tramandarla anche a chi vuole avvicinarsi al mondo dei cavalli e conoscerli meglio.

Claudio Buono