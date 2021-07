Muro Lucano, per i Carabinieri una nuova Caserma. Il sindaco Setaro: “Degna dell’importanza della nostra Città”

“Finalmente abbiamo una Caserma dei Carabinieri degna dell’importanza della nostra città”, ha sottolineato il primo cittadino murese

Il Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, ha consegnato ufficialmente la nuova Caserma in via Madonna del Carmine all’Arma dei Carabinieri alla presenza del Capitano Carmine Manzi della Compagnia di Melfi e del Comandante di Stazione di Muro Lucano Vincenzo Incampo, a cui ha affidato simbolicamente il tricolore. “Un gesto significativo – ha sottolineato Setaro – che racchiude l’essenza del nostro essere Italiani. L’ultimazione della Caserma dei Carabinieri è stata per noi un impegno non semplice, ma era doveroso garantire un degno presidio di legalità. Tutti i Muresi devono sentire forte l’attenzione delle Istituzioni che hanno come interesse primario quello di garantire la sicurezza pubblica. Questo è un momento storico per la nostra città, un momento di grande rilievo che purtroppo a causa delle restrizioni anti-Covid non è stato possibile condividere con i cittadini, ma speriamo di poterlo fare quanto prima, intanto non mi resta che rinnovare la mia gratitudine alle Forze dell’Ordine per il grande lavoro che svolgono e la per l’intesa che si è creata al servizio della nostra Città”.

