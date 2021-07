In Basilicata superate le 500mila somministrazioni di vaccino anti-Covid. Variante ‘Delta’: 4 i casi, tutti nel Potentino

In Basilicata sono state superate le 500mila somministrazioni di vaccino, pari all’89,5 % delle dosi ricevute (566.755). E’ questo l’ultimo aggiornamento sulla campagna vaccinale, che dopo un periodo a rilento, ha ripreso ad accelerare, con oltre 5mila somministrazioni giornaliere. Nel dettaglio, sono 318.917 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (57,6 %) e 183.702 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (33,2 %). I residenti in Basilicata sono 553.254. Per quanto riguarda la percentuale di somministrazione della prima dose per fasce di età:

60-69 > 84%, 70-79 > 91%, Over 80 > 90%.

Intanto, per quanto riguarda la variante ‘Delta’, che è quella che preoccupa di più, è stata riscontrata per la prima volta anche in Basilicata. Quattro casi nel potentino, tre a Venosa e uno a Potenza. Si tratta di tre lucani e uno straniero che non hanno sintomi gravi e non sono ricoverati. In ultimo, gli attuali positivi in Basilicata sono 572 e i ricoverati in ospedale, a Potenza e Matera, 13.

Claudio Buono