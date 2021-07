Ruoti aderisce al programma nazionale “Nati per Leggere”. La firma del protocollo d’intesa in Municipio

È stato firmato questa mattina, a Ruoti, il Protocollo di Intesa con il Comune per sostenere il Programma e donare un libro ad ogni nuovo nato. Grazie alla Sindaca Anna Maria Scalise ed alla referente locale NpL Dott.ssa Maria Sileo per aver aperto insieme la prima pagina di un libro tutto da scrivere. È stato siglato nel Palazzo comunale l’adesione all’omonimo programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus. Ruoti rientra tra i 2000 comuni italiani e 800 progetti nazionali. Il protocollo, che ha validità di cinque anni, è stato siglato dal Sindaco di Ruoti Anna Maria Scalise e la referente locale Nati per Leggere BAsilicata la Pediatra Dottoressa Maria Sileo. Il programma si realizza grazie all’impegno dei pediatri, bibliotecari, educatori, volontari e tutti coloro che si occupano della cura del bambino nella prima infanzia ed ha l’obiettivo di promuovere la lettura sin dai primi mesi di infanzia come momento fondamentale di relazione tra genitore e bambino. Il Sindaco Scalise dopo aver ringraziato per la lodevole iniziativa, ha annunciato la piena adesione dell’amministrazione alle linee di indirizzo del programma Nati per leggere, infatti tutti i nati dell’anno saranno destinatari del kit dono di un libro accompagnato da una lettera di benvenuto da parte del Sindaco. L’importanza del coinvolgimento delle scuole dell’infanzia del territorio e della diffusione del programma, ha ribadito durante l’evento la pediatra Sileo Maria è fondamentale per la crescita dei bambini.