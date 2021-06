Covid-19 in Basilicata. 1 decesso, 32 nuovi casi e 67 guariti nelle ultime 24 ore. Immunizzati il 22 % dei lucani

Sono 32 i nuovi casi di positività da Covid-19 in Basilicata nelle ultime 24 ore, mentre una persona positiva al virus è deceduta. Sono i dati dell’aggiornamento di oggi, 6 giugno, sui dati delle ultime 24 ore. In Basilicata nell’ultimo giorno sono circa 560 i tamponi processati. I guariti sono 67, mentre continuano a calare i ricoveri a Potenza e Matera: sono 49. Dato che si è dimezzato nel giro di un mese, quando in regione si contavano più di 100 pazienti ricoverati con sintomi.

Il decesso riguarda una persona di Senise, di 91 anni.

In Basilicata inoculate 354mila dosi di vaccino, rispetto alle 389.235 dosi ricevute, vale a dire il 91 %, ben oltre la media nazionale che si attesta quasi al 90 %.

Claudio Buono