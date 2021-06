Italia di Mancini è pronta. Il programma degli azzurri per Euro 2021

Gli europei di calcio riservati alle squadre nazionali che rientrano nel programma Euro 2020, avranno uno svolgimento diverso rispetto alle edizioni precedenti; infatti, il torneo si svolgerà in diversi paesi Italia compresa, poiché l’UEFA intende festeggiare il 60esimo anniversario della sua fondazione. In riferimento a quanto sin qui premesso, vediamo nel dettaglio la programmazione che la manifestazione prevede e quali sono gli impegni e le aspettative degli azzurri guidati da Roberto Mancini.

Il girone eliminatorio dell’Italia

La nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini giocherà tutte le tre partite del suo girone (gruppo A) nella città di Roma e nell’ordine contro Turchia, Svizzera e Galles che invece si incontreranno tra loro a Bakù ossia l’altra sede voluta dall’UEFA. Anche gli incontri degli altri gruppi (da B a F) si svolgeranno ognuno in due paesi diversi e per la maggior parte nelle città dei team che si sono qualificati per questa fase finale. Per visionare il programma giornaliero degli Europei 2021 basterà accedere alla pagina dedicata alle partite di oggi di Bottadiculo.it.

Se il team guidato da Roberto Mancini dovesse piazzarsi nei primi due posti del suo gruppo, dovrà affrontare una delle altre 15 squadre che andranno a comporre il tabellone degli ottavi di finale e che avranno come sede Amsterdam, Londra, Budapest, Siviglia, Copenaghen, Bucarest e Glasgow. L’Italia a seconda del piazzamento ottenuto nel girone eliminatorio potrebbe dunque disputare la gara (ad eliminazione diretta) in una di queste sedi appena citate. Se come si augurano gli sportivi italiani il team di Roberto Mancini dovesse approdare ai quarti, le potenziali città che potrebbero ospitarla sono San Pietroburgo, Monaco di Baviera, Bakù e Roma. Le eventuali semifinali vedranno invece impegnati gli azzurri a Londra ossia nella città che ospiterà anche la finalissima prevista per l’11 luglio.

L’Italia di Mancini è pronta per Euro 2020?

La nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini, secondo gli esperti dovrebbe essere in grado di ben figurare, poiché arriva a questa fase finale del torneo con un team composto dai migliori giocatori e che hanno in gran parte già partecipato ai preliminari conquistando a punteggio pieno il pass per questa fase finale. Le speranze della tifoseria italiana e per certi versi le aspettative dei mass media, sono rafforzate da un fattore di non poco conto; infatti, il team del CT Mancini oltre a vincere tutte le partite, ha convinto sia sul piano del gioco che dal punto di vista atletico. Le tossine e lo stress psico-fisico accumulate tra campionato e coppe, dovrebbero tra l’altro essere facilmente smaltite dai giocatori, in quanto giovani e di gran talento. Quello del centrocampista Marco Verratti che gioca in Francia nel PSG e di Nicolò Barella dell’Inter, dovrebbero garantire in questa zona nevralgica del campo tanta qualità e volume di gioco. Anche la difesa in linea di massima non presenta problemi, visto che in porta c’è il giovane ma esperto Gianluigi Donnarumma che può dal canto suo contare sull’esperienza di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Per quanto riguarda l’attacco, va invece sottolineato che le frecce all’arco di Mancini sono davvero tante; infatti Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e Andrea Belotti al secolo il gallo sono dei bomber di razza, anche se molti si augurano che il protagonista sia Giacomo Raspadori del Sassuolo. Tantissime persone infatti lo paragonano per scaltrezza sotto porta al compianto Pablito Rossi che voluto da Bearzot sorprese tutti nel Mundial del 1978.