Avis, donazioni di sangue in Basilicata. +74 % rispetto al 2020

Tra aprile del 2020, nel pieno delle restrizioni per la prima ondata di covid 19, e aprile del 2021, le donazioni di sangue effettuate dai lucani sono salite del 74,4% rispetto a una media nazionale del 31,4%. E’ quanto evidenzia la presidente dell’Avis di Marsicovetere, Marta Binetti, invitando i donatori a presentarsi, lunedì prossimo alle 7.30, al centro prelievi ospitato presso il Kiris Hotel. «Siamo alle porte del periodo estivo – spiege Binetti – e, considerata l’esperienza degli anni scorsi, è il momento più delicato dell’anno». «Con le aperture post restrizioni per covid e la possibililtà di spostarsi su tutto il territorio nazionale per vacanze e villeggiature, potrebbe aumentare la richiesta di sangue ed emoderivati negli ospedali». Insiste la presidente dell’Avis di Marsicovetere, annunciando il terzo appuntamento di maggio con le donazioni di sangue nel centro della Val d’Agri. «I numeri di aprile, a livello nazionale e regionale, sono già confortanti con un aumento di donazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno».

Prosegue Binetti. «Il 2020, segnato profondamente dalla pandemia da coronavirus, ha generato tante difficoltà al nostro sistema trasfusionale. Seppur con estrema prudenza, al momento, possiamo affermare che il periodo più buio della pandemia è probabilmente solo un ricordo. Sul report di aprile, pubblicato dal Centro nazionale sangue, risulta un +31,4% di unità di globuli rossi raccolte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la Basilicata, invece, ha sbaragliato tutte le regioni attestandosi ad un 74,4% in più di unità raccolte». Binetti ha ricordato anche le parole del presidente nazionale Avis, Giampietro Briola, per cui zvedere la donazione come terapia più importante contro alcune patologie implica poter contare sulla disponibilità non solo degli emocomponenti, ma dei donatori stessi». «Un qualcosa – ha evidenziato Briola – che anche nel corso della pandemia non è mai mancato».

Fonte: Il Quotidiano del Sud