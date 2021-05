Picerno, fuga di gas durante i lavori in paese. Intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 11.00 circa, sono intervenuti per fuga gas in via Cavour a Picerno. Durante le operazioni di scavo da parte di una impresa per posizionare dei segnali stradali è stata forata una tubazione per l’adduzione del gas metano. In attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, la Sala Operativa VV.F. ha fatto evacuare preventivamente le abitazioni presenti nelle immediate vicinanze. I Vigili del fuoco giunti sul posto, nei pressi della chiesa Madre, hanno messo in sicurezza tutta la zona, monitorando l’area con della strumentazione campale, in attesa dell’arrivo dei tecnici del gas per chiudere la condotta e riparare la tubazione danneggiata. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità. Sul posto sono intervenuti Carabinieri della locale stazione e il sindaco, Giovanni Lettieri.