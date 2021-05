Da lunedì prenotazione vaccini per gli “Over 50” e risoluzione dei problemi di prenotazione. Bardi: “Dobbiamo essere responsabili”

“La Basilicata dal 10 maggio è zona gialla. È il primo effetto della campagna vaccinale che procede senza sosta, sopra la media nazionale e molto sopra i target assegnati dal Generale Figliuolo. Voglio ringraziare i lucani, condividere con loro questo risultato ma anche avvertire che i comportamenti individuali fanno e faranno la differenza. Nelle ultime settimane abbiamo avuto tanti contagiati soprattutto a causa di assembramenti in famiglia, che è la situazione più pericolosa e quindi assolutamente da evitare. Dobbiamo essere responsabili, anche per consentire la riapertura di tante attività economiche che sono state penalizzate da questa pandemia e che da lunedì potranno tornare a respirare. La pandemia non è solo una questione sanitaria, ma anche sociale ed economica. Servono prevenzione e responsabilità da parte di tutti”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Intanto, sempre da lunedì, 10 maggio, partiranno le prenotazioni anche in Basilicata per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti coloro che sono nati fino al 1971. È quanto ha disposto la struttura del Commissario per l’Emergenza Francesco Paolo Figliulo sottolineando che si tratterà di un’apertura “graduale” resa possibile “dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili, riportate nell’ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021.

Sui problemi di prenotazione sulla piattaforma Poste Italiane, Bardi ammette: “Abbiamo risolto tante criticità, qualche volta non ci siamo riusciti, abbiamo ricevuto tanti complimenti e anche critiche, ma i numeri ci danno ragione: abbiamo superato le 200.000 somministrazioni in Basilicata, il il sistema di Poste funziona ma cerchiamo sempre di migliorare”. E su chi non riesce a prenotare: “Da oggi l’unico interlocutore sarà il numero verde di Poste, 800.00.99.66, che ringrazio per l’enorme sforzo organizzativo che sta compiendo. È stato attivato un processo di pre-adesione dei “fuori lista”, ossia i Cittadini che riscontrano un errore dopo aver inserito il numero di tessera sanitaria e il codice fiscale nel portale web, seppur appartenenti alle categorie abilitate alla vaccinazione anti-Covid 19. È stata attivata una procedura di pre-adesione del vaccino Anti-Covid 19 previo inserimento dei dati richiesti dal sistema utilizzato”.

Nel processo di pre-adesione l’operatore del Servizio Clienti potrà modificare la categoria di appartenenza, previa condivisione con il Cittadino. L’operatore farà – proceduralmente – presente al chiamante che una volta effettuata la prenotazione del soggetto (i.e. ad elevata fragilità e dei suoi caregiver/conviventi), al momento della vaccinazione presso il centro vaccinale:

Il soggetto se disabile dovrà presentare il “verbale d’invalidità”;

Il soggetto ad “elevata fragilità” dovrà presentare idonea documentazione attestante la patologia (esenzione, documentazione clinica, ecc..);

Il caregiver / convivente del soggetto disabile o estremamente vulnerabile dovrà portare o compilare un’autodichiarazione (ricordiamo che autocertificare il falso è un reato penale).

Al termine del processo di pre-adesione e a partire dalle successive 24 ore, infatti, il Cittadino potrà effettuare la prenotazione in autonomia direttamente dal sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Ad ogni modo entro 48 ore viene comunque contattato dal Servizio Clienti (che gestisce la lista dei pre-aderenti) per verificare l’avvenuta registrazione tramite il portale o per fissare direttamente l’appuntamento. Il Servizio Clienti effettua fino a 3 tentativi di contatto. “Il nostro obiettivo – ha concluso Bardi – è vaccinare tutti nel minor tempo possibile”.

